Nasce l’Assemblea elle Donne del Consultorio di Fregene

Fiumicino, 2 dicembre 2025 – Si è costituita l’Assemblea delle Donne del Consultorio di Fregene, che entra a far parte del Coordinamento delle Assemblee delle Donne dei Consultori del Lazio. L’Assemblea delle Donne dei Consultori è uno strumento previsto dalla legge che consente alle cittadine di partecipare attivamente alla vita e alla gestione dei servizi consultoriali. Le assemblee, che si riuniscono periodicamente, permettono alle donne di contribuire alle decisioni che riguardano i servizi del territorio, vigilare affinché rispondano ai reali bisogni della comunità e promuovere la salute, la prevenzione e il sostegno alle donne in tutte le fasi della vita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

