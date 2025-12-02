Nasce l’Archivio Audiovisivo Irpino | Luigi Cuomo referente
Tempo di lettura: < 1 minuto Nel Palazzo della Cultura di Avellino è stato inaugurato l ’Archivio Audiovisivo Irpino, che si affianca alla biblioteca, alla mediateca e al museo provinciali. Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane: « Recupera re la memoria è di per sé un’operazione fondamentale; poterla poi diffondere e renderla fruibile anche a distanza rappresenta un’evoluzione importante di questo progetto». Il referente dell’Archivio, Luigi Cuomo, ci spiega che il progetto mira a « raccogliere, digitalizzare e restituire al pubblico materiali privati e familiari, prendendocene cura per dar loro una nuova vita » e trasformarli in parte della memoria collettiva irpina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
