Nasce la Fondazione Alì - Francesco Canella | aiuterà chi è più fragile
“L'eredità di un sogno” è la storia di Alì e del suo fondatore Francesco Canella, narrata durante la serata che il primo dicembre al Centro Congressi della Fiera di Padova ha riunito collaboratori, amici, istituzioni e partner. Una storia fatta di valori semplici e profondi — solidarietà, umiltà. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
