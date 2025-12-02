Nasce la Fondazione Alì - Francesco Canella | aiuterà chi è più fragile

Padovaoggi.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L'eredità di un sogno” è la storia di Alì e del suo fondatore Francesco Canella, narrata durante la serata che il primo dicembre al Centro Congressi della Fiera di Padova ha riunito collaboratori, amici, istituzioni e partner. Una storia fatta di valori semplici e profondi — solidarietà, umiltà. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

