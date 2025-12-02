Narcotraffico cocaina destinata anche in Puglia | l’indagato dal gip nega le accuse

BRINDISI - Interrogatorio di garanzia per Vincenzo Bruno: nella mattinata di oggi, martedì 2 dicembre 2025, è stato ascoltato dal gip del tribunale di Brindisi, Simone Orazio, per rogatoria. Il 44enne (nato a Mesagne e residente a Lecce) è stato bloccato qualche giorno addietro nel porto di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

