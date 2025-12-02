Narcoguerra o regime change Il gioco degli specchi in Venezuela
Domenica scorsa il presidente americano Donald Trump ha confermato la notizia del New York Times sulla sua telefonata avuta con l’omologo ven. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Narcoguerra o regime change. Il gioco degli specchi in Venezuela - Dalla telefonata fra Trump e Maduro all'eventualità di una guerra come fattore che riavvicina destra repubblicana e democratici. Da ilfoglio.it