Napolitano | Fontana ' Nato e Ue chiamati a operare per sicurezza e pace'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Intense e lucide furono le analisi" di Giorgio Napolitano "sulla situazione internazionale, soprattutto in un'epoca complessa come quella della Guerra fredda e della divisione del mondo in blocchi contrapposti. In quel contesto maturò la sua visione dell'Europa e dell'Alleanza atlantica come attori chiamati ad agire per promuovere i valori della sicurezza e della pace". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della presentazione a Montecitorio dei 'Discorsi parlamentari di Giorgio Napolitano nel centenario della nascita', alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Napolitano: Fontana, 'Nato e Ue chiamati a operare per sicurezza e pace'

