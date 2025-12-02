Napoli vola a Liverpool | easyJet apre la nuova rotta da agosto 2026

La compagnia aerea easyJet annuncia l’espansione del proprio network italiano con due nuovi collegamenti internazionali che decolleranno nell’estate 2026, rafforzando l’offerta verso Francia e Regno Unito e aprendo nuove opportunità per i turisti stranieri desiderosi di scoprire le meraviglie del Sud Italia. Dal 3 agosto 2026, Napoli sarà collegata a Liverpool con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì. Patria dei Beatles e città portuale dal grande passato industriale, Liverpool offre ai viaggiatori napoletani un mix di cultura, musica e sport, con attrazioni iconiche come l’Albert Dock e lo stadio di Anfield. 🔗 Leggi su Ildenaro.it