Napoli vola a Liverpool | easyJet apre la nuova rotta da agosto 2026

Ildenaro.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La compagnia aerea easyJet annuncia l’espansione del proprio network italiano con due nuovi collegamenti internazionali che decolleranno nell’estate 2026, rafforzando l’offerta verso Francia e Regno Unito e aprendo nuove opportunità per i turisti stranieri desiderosi di scoprire le meraviglie del Sud Italia. Dal 3 agosto 2026, Napoli sarà collegata a Liverpool con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì. Patria dei Beatles e città portuale dal grande passato industriale, Liverpool offre ai viaggiatori napoletani un mix di cultura, musica e sport, con attrazioni iconiche come l’Albert Dock e lo stadio di Anfield. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

