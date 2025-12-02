Napoli si sta Disneyficando ormai è un parco a tema più che una città | il reportage choc del Telegraph

“Puntellata da infiniti negozi di souvenir, pizzerie e bar, è una sfida percorrere via dei Tribunali, una delle strade più storiche di Napoli”. L’incipit del reportage del quotidiano britannico The Telegraph non lascia spazio a dubbi: la cosiddetta “ disneyficazione ” della città, sempre più iperturistica, si sta rivelando un autentico boomerang, minacciando l’identità secolare del centro storico e la vivibilità dei residenti. L’articolo inglese inserisce Napoli in una allarmante lista di città europee – come Venezia, Barcellona e Dubrovnik – ormai “in prima linea nella battaglia del turismo”, costrette a subire le pressioni di flussi sempre più massicci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

