"> Nel suo servizio pubblicato sul Corriere dello Sport, Antonello Gioia racconta una serata densa di emozioni per il Napoli al Gran Galà del Calcio 2025: la squadra campione d’Italia ha ottenuto il premio come miglior società e ha festeggiato il riconoscimento ad Antonio Conte come miglior allenatore della stagione 2024-25. Come riporta Antonello Gioia sul Corriere dello Sport, la delegazione azzurra è giunta a Milano dopo un atterraggio d’emergenza a Linate che aveva generato apprensione, ma non ha offuscato la celebrazione di un anno straordinario. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli protagonista al Gran Galà Aic come miglior club. E Conte tecnico top