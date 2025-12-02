Napoli Maxi operazione dei carabinieri e DDA partenopea Ennesimo colpo al clan Licciardi
Operazione all’alba contro il clan Licciardi: 21 misure cautelari per mafia, estorsioni e comunicazioni illecite dal carcere.. Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea a carico di 21 indagati (19 misure in carcere di cui 5 soggetti già ristretti e 2 agli arresti domiciliari). Gli indagati – nell’ambito del clan Licciardi (alleanza di Secodigliano) – sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo, di “ associazione di tipo mafioso”, “estorsioni”, “accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti ”, “ricettazione” ed “ evasione”, reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
