Napoli maxi operazione contro il clan Licciardi | 21 misure cautelari all’alba

Carabinieri e DDA colpiscono ancora il clan Licciardi e l’alleanza di Secondigliano: 19 arresti in carcere (5 già detenuti) e 2 ai domiciliari. Contestate associazione mafiosa, estorsioni e altri reati aggravati. Maxi operazione alle prime ore del mattino a Napoli. I carabinieri del Comando Provinciale stanno eseguendo una vasta misura cautelare emessa dal GIP del . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, maxi operazione contro il clan Licciardi: 21 misure cautelari all’alba

Argomenti simili trattati di recente

#Napoli- Maxi operazione dei Carabinieri e DDA partenopea. Ennesimo colpo al clan dei Licciardi. #Cronaca #Carabinieri #Licciardi #Clan #DDA #Operazione #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, maxi operazione contro il clan Licciardi: 21 indagati - Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia Napoli, maxi operazione contro il clan Licciardi: 21 ... Lo riporta marigliano.net

Maxi blitz anticamorra dei carabinieri di Napoli, 21 arresti - Maxi operazione dei carabinieri e della DDA di Napoli contro il clan Licciardi: dalle prime luci dell'alba i militari del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal ... ansa.it scrive

Maxi operazione contro il clan Licciardi: 21 misure cautelari eseguite all’alba - All’alba la città si è svegliata sotto il rumore degli elicotteri e delle sirene: i carabinieri del Comando ... internapoli.it scrive

Napoli: maxi blitz anticamorra dei carabinieri, 21 arresti - Maxi operazione dei carabinieri e della Direzione distrettuale antimafia (DDA) di Napoli contro il clan Licciardi. Riporta swissinfo.ch

Le notizie del giorno, Nyt: “Trump licenzia 8 giudici per l’immigrazione a New York”. Maxi blitz anticamorra dei carabinieri di Napoli, 21 arresti - 22 Maxi blitz anticamorra dei carabinieri di Napoli, 21 arresti Maxi operazione dei carabinieri e della DDA di ... Lo riporta blitzquotidiano.it

Maxi operazione della Dda nel Nolano con 44 arresti: il clan controllava politica ed economia - 44 arresti contro clan Russo e Licciardi per estorsioni, controllo economico e voto di scambio a Nola, Cicciano e Casamarciano. Riporta internapoli.it