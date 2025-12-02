Napoli Manna | Mercato? Cercheremo opportunità il focus è a centrocampo

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del Gran Galà del Calcio 2025: “ Io l’ho già detto, parlare di mercato ora sminuirebbe il lavoro dell’allenatore e della squadra. Ci faremo trovare pronti, stiamo lavorando su delle cose, cercheremo delle opportunità. Sicuramente il focus è a centrocampo. De Bruyne ha un infortunio lungo, almeno fino a fine febbraio. Gilmour ne avrà per due mesi, almeno fino ai primi di febbraio. Anguissa tornerà un po’ prima. L’emergenza è a centrocampo “. Com’è nata l’operazione McTominay? “ Ne abbiamo parlato a inizio giugno con lo United e non pensavamo potessero privarsi di lui. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Napoli, Manna: “Mercato? Cercheremo opportunità, il focus è a centrocampo”

Approfondisci con queste news

Al Napoli piace la rivelazione della Serie A, #Palestra, Manna ci prova a gennaio! Non è più un segreto, al Napoli piace Marco Palestra, terzino destro italiano di tutta fascia che è al Cagliari ma in prestito secco dall'Atalanta. Il classe 2005 sta portando avant - facebook.com Vai su Facebook

Giovanni #Manna: “ #Insigne? Ora siamo coperti. Mercato? Valuteremo le opportunità.” Il direttore sportivo del #Napoli, Giovanni Manna, ha parlato prima della sfida con la Roma di Lorenzo Insigne e delle possibili trattative nel mercato di gennaio. Vai su X

Napoli, il ds Manna: “Mercato? Stiamo già lavorando per acquisti a centrocampo” - Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna era uno degli ospiti presenti al Gran Galà del Calcio, durante il quale il ds azzurro ha parlato di mercato ai microfoni di Sky Sport: “Io l’ho già dett ... Riporta calciomercato.com

Napoli, Manna: "Sul mercato ci faremo trovare pronti" - Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, parla a Sky Sport delle possibili mosse di mercato a gennaio: "Ci faremo trovare pronti per cogliere delle opportunità. Lo riporta sport.sky.it

SKY - Napoli, Manna: "McTominay sta dimostrando il suo livello, mercato di gennaio? Ci faremo trovare pronti, ci serve un centrocampista, Neres è arrivato a un grado di ... - Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del Gran Galà del Calcio: "Un applauso per me per l’acquisto di McTominay? Come scrive napolimagazine.com

Napoli, Manna: “Mercato? Focus a centrocampo, ci faremo trovare pronti” - Le parole del direttore sportivo Giovanni Manna dal Gran Galà del Calcio sul calciomercato che attende il Napoli ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Napoli, Manna: «De Bruyne disponibile a fine febbraio. Infortuni? Non ricordo neanche quanti sono» - In questo momento parlare di mercato sminuisce il lavoro di Conte e della squadra. msn.com scrive

Qui Napoli - Manna: "Mercato? Stiamo lavorando su alcune situazioni. Conte non si è mai lamentato, è stato fenomenale" - Intervistato da Sky Sport, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato del momento della squadra azzurra a margine della cerimonia di premiazione del Gran Galà del Calcio ... Come scrive tuttojuve.com