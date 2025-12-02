Napoli la rivoluzione di Conte | da fine ciclo a rinascita totale

"> Nel suo approfondimento pubblicato sul Corriere dello Sport, Fabio Mandarini analizza l’impatto immediato di Antonio Conte sul Napoli tra il 9 e il 30 novembre, un arco temporale che il giornalista del Corriere dello Sport paragona alla celebre teoria dei 21 giorni di Maxwell Maltz. Come evidenziato da Fabio Mandarini, la squadra è rinata dopo quattordici mesi di attesa, ritrovando nel 3-4-2-1 la propria nuova dimensione tattica. Un’idea, spiegata da Mandarini sul Corriere dello Sport, che ha restituito identità, slancio e protagonisti inattesi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, la rivoluzione di Conte: da “fine ciclo” a rinascita totale

