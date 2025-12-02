Napoli la Philadelphia Junior Cap| Keep Racism Out torna in campo

Teleclubitalia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo straordinario della scorsa edizione, capace di coinvolgere migliaia di ragazze e ragazzi tra i 12 e i 14 anni, regalando una finale indimenticabile allo Stadio Olimpico di Roma, la Philadelphia Junior Cup Keep Racism Out torna ufficialmente con una nuova stagione. Il torneo nazionale giovanile di calcio a 7 – dedicato . L'articolo Napoli, la Philadelphia Junior Cap Keep Racism Out torna in campo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli la philadelphia junior cap keep racism out torna in campo

© Teleclubitalia.it - Napoli, la Philadelphia Junior Cap| Keep Racism Out torna in campo

Altri contenuti sullo stesso argomento

napoli philadelphia junior capA NAPOLI - Philadelphia Junior Cup- Keep Racism Out, inaugurata la nuova stagione sportiva alla Sala Teatro dell’Oratorio Don Guanella - Dopo il successo straordinario della scorsa edizione, capace di coinvolgere migliaia di ragazze e ragazzi tra i 12 e i 14 anni, regalando una finale indimenticabile allo Stadio Olimpico di Roma, la Ph ... Riporta napolimagazine.com

napoli philadelphia junior capParte la Philadelphia Junior Cup! Del Piero: "Napoli-Juventus? Azzurri favoriti, ma..." - Keep Racism Out", il torneo nazionale giovanile di calcio a 7 che coinvolge gli oratori delle città delle squadre di Serie A 2024- Si legge su fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Philadelphia Junior Cap