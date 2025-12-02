Napoli la Philadelphia Junior Cap| Keep Racism Out torna in campo
Dopo il successo straordinario della scorsa edizione, capace di coinvolgere migliaia di ragazze e ragazzi tra i 12 e i 14 anni, regalando una finale indimenticabile allo Stadio Olimpico di Roma, la Philadelphia Junior Cup Keep Racism Out torna ufficialmente con una nuova stagione. Il torneo nazionale giovanile di calcio a 7 – dedicato . L'articolo Napoli, la Philadelphia Junior Cap Keep Racism Out torna in campo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Starace è carico per Roma-Napoli! Lo storico magazziniere azzurro farà il tifo per gli uomini di Conte da Philadelphia. - facebook.com Vai su Facebook
A NAPOLI - Philadelphia Junior Cup- Keep Racism Out, inaugurata la nuova stagione sportiva alla Sala Teatro dell’Oratorio Don Guanella - Dopo il successo straordinario della scorsa edizione, capace di coinvolgere migliaia di ragazze e ragazzi tra i 12 e i 14 anni, regalando una finale indimenticabile allo Stadio Olimpico di Roma, la Ph ... Riporta napolimagazine.com
Parte la Philadelphia Junior Cup! Del Piero: "Napoli-Juventus? Azzurri favoriti, ma..." - Keep Racism Out", il torneo nazionale giovanile di calcio a 7 che coinvolge gli oratori delle città delle squadre di Serie A 2024- Si legge su fantacalcio.it