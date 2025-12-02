Napoli | incendio in appartamento a Pozzuoli morta 61enne
Una donna di 61 anni è morta carbonizzata nell’ incendio di un appartamento a Pozzuoli (Napoli). Il marito della donna, un 53enne, è stato portato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove è ricoverato in gravi condizioni per intossicazione. Sul posto, in via Salvatore di Giacomo nella frazione Monteruscello, sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Pozzuoli. Le cause dell’incendio. Secondo i primi accertamenti, l’incendio sarebbe divampato a causa del corto circuito di una stufetta. Questo avrebbe fatto rapidamente divampare le fiamme all’interno dell’appartamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it
