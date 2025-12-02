Napoli | il cambio modulo ha favorito Neres Lang e la squadra partita da vincere con la Juventus
Mora, Zamboni, Santacroce, Zaccaria, Petrazzuolo e Carmine Esposito hanno partecipato a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu NM LIVE – Mora: “Napoli, vittoria meritata contro la Roma, una grandissima prova sotto tutti gli aspetti, ora bisogna avere continuità nei risultati, giusto dare una chance a Lucca con il Cagliari”. NAPOLI – NICOLA MORA, ex difensore del Napoli: “Roma-Napoli? Il Napoli fa paura e da fastidio. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Il tecnico ha rimesso in piedi il suo Napoli dopo la caduta contro il BolognaIl cambio decisivo per la svolta Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
68’ | Cambio anche nel Napoli: dentro Politano al posto di Lang #RomaNapoli 0-1 #ASRoma Vai su X
NM LIVE – Zaccaria: "Napoli, partita dominata con la Roma, il cambio modulo ha favorito Neres e Lang, ma anche tutta la squadra" - MARIO ZACCARIA, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da Napo ... Segnala napolimagazine.com
Napoli, Neres brilla grazie a questo nuovo dettaglio tattico - Grazie ad un nuovo dettaglio tattico applicato da Conte per il suo Napoli, Neres ha totalmente stravolto il suo rendimento. Da newsmondo.it
Napoli, Conte cambia modulo: chi sostituirà Anguissa e nuovo ruolo per Neres! - Antonio Conte sta valutando nuove soluzioni per dare una scossa al Napoli dopo la lunga serie di ... Scrive fantamaster.it
Tuttosport – ” L’emergenza a centrocampo ha portato un cambio modulo, con Neres e Lang una proiezione offensiva mai vista - L'edizione odierna di Tuttosport ha compiuto un'analisi in merito recente cambio modulo del Napoli, passato dal 4- Da mondonapoli.it
L’emergenza ha portato al Napoli ciò che serviva - Conte ha tirato il Napoli fuori dalla paralisi tattica. Da ilnapolista.it
Napoli-Atalanta, probabili formazioni: Conte cambia modulo! Le ultime - Il Napoli di Antonio Conte è chiamato a riscattarsi dopo tre partite senza vittoria, ultima la pesante sconfitta contro il Bologna che ha fatto discutere per tutta la durata della ... Segnala tuttonapoli.net