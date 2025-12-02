Napoli | il cambio modulo ha favorito Neres Lang e la squadra partita da vincere con la Juventus

Mora, Zamboni, Santacroce, Zaccaria, Petrazzuolo e Carmine Esposito hanno partecipato a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu NM LIVE – Mora: “Napoli, vittoria meritata contro la Roma, una grandissima prova sotto tutti gli aspetti, ora bisogna avere continuità nei risultati, giusto dare una chance a Lucca con il Cagliari”. NAPOLI – NICOLA MORA, ex difensore del Napoli: “Roma-Napoli? Il Napoli fa paura e da fastidio. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Napoli: il cambio modulo ha favorito Neres, Lang e la squadra, partita da vincere con la Juventus

