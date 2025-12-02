Napoli Gilmour rassicura tutti | messaggio social ai tifosi

Billy Gilmour si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema di pubalgia che lo affligge da tempo. Il centrocampista scozzese, in un lungo post su Instagram destinato ai tifosi del Napoli, ha già mostrato tutta la sua voglia di tornare in campo il più presto possibile. Napoli, Gilmour fiducioso: “Sono impaziente di tornare”. Fermo dallo scorso 1° novembre, ieri Billy Gilmour è stato operato al Wellington Hospital di Londra per guarire dalla pubalgia che lo tormenta da mesi. Serviranno tra le sei e le otto settimane per rivedere il classe 2001 in campo. In attesa di potersi nuovamente allenare agli ordini di Antonio Conte, il centrocampista scozzese ha affidato a Instagram le sue prime sensazioni post-intervento: “ L’inizio della strada verso la guarigione dopo un intervento chirurgico riuscito. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Gilmour rassicura tutti: messaggio social ai tifosi

Approfondisci con queste news

#Napoli, perfettamente riuscito l’intervento a #Gilmour. La nota del club Vai su X

UFFICIALE - Batosta Gilmour, l'ha appena annunciato il Napoli I DETTAGLI: https://tinyurl.com/hzay4287 - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, infortunio Gilmour: «Intervento riuscito, non vedo l'ora di tornare» - Billy Gilmour oggi è stato sottoposto a intervento chirurgico al Wellington Hospital di Londra. Scrive msn.com

Qui Napoli - Gilmour si è operato a Londra, starà fuori due mesi: salterà entrambe le gare contro la Juventus - Il centrocampista del Napoli Billy Gilmour è stato operato ieri a Londra assistito dallo staff medico del Napoli, per risolvere i problemi di pubalgia che lo avevano colpito ... Riporta tuttojuve.com

Gilmour, come è andata l'operazione a Londra: la nota del Napoli - Il centrocampista scozzese si è sottoposto a intervento chirurgico per risolvere i problemi fisici che lo hanno colpito nelle ultime settimane ... Segnala napolitoday.it

Ufficiale: Gilmour si opera lunedì. Ma l'emergenza ha risvegliato il Napoli - Dopo l'infortunio di Anguissa, tuttavia, Conte ha trovato le soluzioni per ripartire ... Da rainews.it

Napoli, Gilmour si opera lunedì a Londra: il comunicato ufficiale della società azzurra - Brutta notizia in casa Napoli, che perderà per diverso tempo Billy Gilmour. Scrive tuttomercatoweb.com

Gilmour si deve operare, altro infortunio per il Napoli: Conte resta con soli quattro centrocampisti - Il centrocampista scozzese finirà sotto i ferri a Londra e sarà assente per quasi due mesi ... Lo riporta fanpage.it