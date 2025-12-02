Napoli Gilmour | Intervento riuscito impaziente di tornare

Tempo di lettura: < 1 minuto “L’inizio della strada verso la guarigione dopo un intervento chirurgico riuscito”. Lo scrive sui social Billy Gilmour, il centrocampista del Napoli che ieri si è operato a Londra per risolvere il problema di pubalgia. Il regista azzurro ha giocato l’ultimo match contro il Como l’1 novembre poi si è sottoposto ad visite mediche in Italia e in Inghilterra e ha deciso di operarsi. Gilmour dovrebbe tornare in campo a febbraio. “ Dopo un periodo di sconforto – ha scritto in un post con una sua foto dal letto dell’ospedale – spinto dal dolore, abbiamo lavorato con specialisti per trovare il momento giusto per sottoporci alle cure e aiutarmi a mettere alle spalle questo problema. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

