Napoli dispositivo di circolazione in Piazza del Gesù per le celebrazioni di Santa Barbara

Giovedì 4 dicembre, in Piazza del Gesù, a Napoli, dalle 7 alle 14, stop al traffico e modifiche alla sosta nell’area per la festa della patrona dei Vigili del Fuoco. In occasione delle celebrazioni dedicate a Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Comune di Napoli ha disposto un dispositivo temporaneo . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, dispositivo di circolazione in Piazza del Gesù per le celebrazioni di Santa Barbara

