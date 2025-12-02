Napoli colpo dei Carabinieri e della Dda alla camorra

Con una maxi operazione i militari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, hanno arrestato 21 soggetti legati al potente clan camorristico «Licciardi», affiliato all'«Alleanza di Secondigliano». 🔗 Leggi su Laverita.info

