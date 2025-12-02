Napoli colpo dei Carabinieri e della Dda alla camorra

Con una maxi operazione i militari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, hanno arrestato 21 soggetti legati al potente clan camorristico «Licciardi», affiliato all'«Alleanza di Secondigliano». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Napoli, colpo dei Carabinieri e della Dda alla camorra

Altre letture consigliate

Scommesse on line, colpo alla rete criminale: misure cautelari tra Napoli, Salerno e Foggia - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, colpo al clan Licciardi: maxi blitz all’alba Vai su X

Napoli, maxi operazione dei Carabinieri e DDA: colpo al clan Licciardi - Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su ... Riporta msn.com

Maxi blitz anticamorra dei carabinieri di Napoli, 21 arresti - Maxi operazione dei carabinieri e della DDA di Napoli contro il clan Licciardi: dalle prime luci dell'alba i militari del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal ... Lo riporta ansa.it

Colpo al clan di camorra “Licciardi”, 21 misure cautelari - NAPOLI (ITALPRESS) – I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare a carico di 21 indagati: 19 misure in carcere di cui 5 indagati già detenuti e 2 agli arresti ... Come scrive toscanamedianews.it

Maxi operazione dei carabinieri e Dda: ennesimo colpo al clan Licciardi - L'articolo Maxi operazione dei carabinieri e Dda: ennesimo colpo al clan Licciardi proviene da OttoPagine. Come scrive msn.com

Blitz antimafia tra Salerno, Napoli e Foggia: colpo al gioco illegale e al riciclaggio - Misure cautelari per gioco illegale e riciclaggio con aggravante mafiosa in tre province ... infocilento.it scrive

Napoli, maxi operazione contro il clan Licciardi: 21 indagati - Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia Napoli, maxi operazione contro il clan Licciardi: 21 ... Lo riporta marigliano.net