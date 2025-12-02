Napoli-Cagliari un altro azzurro out per Conte | si fa davvero complicata

Il Napoli si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, con qualche difficoltà. Gli azzurri, impegnati domenica sera nella sfida vinta ai danni della Roma, stanno recuperano le energie. Non tutti, però, riusciranno a tornare in campo già domani. Antonio Conte pensa ad un ampio turnover, ma le scelte a disposizione del tecnico non sono molte. I problemi sorgono principalmente tra difesa e centrocampo. Domani, infatti, non ci sarà neanche Luca Marianucci. Napoli, quanti assenti: anche Marianucci salta il Cagliari. La panchina del Napoli allo Stadio Olimpico era molto limitata. Conte, infatti, ha effettuato solo tre cambi nel corso del match. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

