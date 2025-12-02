Napoli-Cagliari un altro azzurro out per Conte | si fa davvero complicata
Il Napoli si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, con qualche difficoltà. Gli azzurri, impegnati domenica sera nella sfida vinta ai danni della Roma, stanno recuperano le energie. Non tutti, però, riusciranno a tornare in campo già domani. Antonio Conte pensa ad un ampio turnover, ma le scelte a disposizione del tecnico non sono molte. I problemi sorgono principalmente tra difesa e centrocampo. Domani, infatti, non ci sarà neanche Luca Marianucci. Napoli, quanti assenti: anche Marianucci salta il Cagliari. La panchina del Napoli allo Stadio Olimpico era molto limitata. Conte, infatti, ha effettuato solo tre cambi nel corso del match.
OUT PER NAPOLI-CAGLIARI: Conte sempre più alle strette - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia ? Napoli vs Cagliari Al via la fase 1 riservata ai titolari di Fidelity card ? Qui i biglietti: sscnapoli.ticketone.it/catalog Vai su X
Napoli Cagliari, Conte perde un altro calciatore per la gara di Coppa Italia: le ultime - Napoli Cagliari, Antonio Conte dovrà fare a meno di un altro calciatore per la sfida di Coppa Italia contro i sardi Il Napoli si trova ad affrontare una nuova tegola in vista dei prossimi impegni.
Napoli-Cagliari, probabili formazioni: Conte fa turnover. Le ultime - Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad ospitare il Cagliari di Fabio Pisacane, mercoledì 2 dicembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.
Verso Napoli Cagliari, ampio turnover in vista per gli azzurri? Ecco cosa filtra sulla formazione di Conte - Verso Napoli Cagliari, il tecnico azzurro Antonio Conte potrebbe effettuare un ampio turnover in vista del match di Coppa Italia Il mercoledì di calcio è di scena allo Stadio Diego Armando Maradona
