napoli cagliari turnover e giovani per conte

Nel suo approfondimento pubblicato sul Corriere dello Sport, Fabio Mandarini spiega come il Napoli sia tornato subito al lavoro dopo la vittoria di Roma, preparando in tempi strettissimi la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari. Una gara secca, come sottolinea Mandarini sul Corriere dello Sport, che mette in palio i quarti di finale e che vedrà un Maradona da circa quarantamila spettatori, grazie alla politica dei prezzi accessibili e al posto garantito per gli abbonati. Fabio Mandarini evidenzia sul Corriere dello Sport che Conte stavolta procederà con un turnover ampio ma non totale, a causa dell'emergenza infortuni: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lukaku e Meret resteranno fuori, così come Marianucci, squalificato.

