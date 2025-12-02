Napoli-Cagliari le probabili formazioni | almeno cinque cambi per Conte Marianucci non ci sarà

La sfida di Coppa Italia tra Napoli e Cagliari rappresenta un crocevia importante per gli azzurri, chiamati a confermare la crescita mostrata nell’ultima settimane. Antonio Conte, consapevole dei tanti impegni ravvicinati, ha deciso di procedere con almeno cinque cambi rispetto alla formazione titolare che scende solitamente in campo in campionato. Nel corso della partita, infatti, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli-Cagliari, probabili formazioni: Conte fa turnover. Le ultime - Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad ospitare il Cagliari di Fabio Pisacane, mercoledì 2 dicembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Si legge su tuttonapoli.net

Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari (ottavi di Coppa Italia) - Partenopei galvanizzati dalle tre vittorie di fila contro Atalanta, Qarabag e Roma, ma adesso intenzionati ... msn.com scrive

Napoli - Cagliari, ottavi di Coppa Italia: probabili formazioni e dove vedere il match del Maradona da dentro o fuori - Ottavi Coppa Italia 2025/26 — Napoli vs Cagliari: anteprima del match del 3 dicembre, con analisi tattica, punti deboli e chiavi della partita per entrambe le squadre. Si legge su tag24.it

Napoli-Cagliari: dove vederla in chiaro, orario e probabili formazioni. Gli ottavi di Coppa Italia - La Juventus è tornata a vincere anche in campionato e nella vittoria contro il Cagliari la grande notizia per Spalletti è stata anche quella del ritorno al gol di Kenan Yildiz che ... Come scrive ilmessaggero.it

Napoli-Cagliari, turnover e giovani per Conte - Nel suo approfondimento pubblicato sul Corriere dello Sport, Fabio Mandarini spiega come il Napoli sia tornato subito al lavoro dopo la vittoria di Roma, preparando in tempi strettissimi la sfida di C ... Come scrive napolipiu.com

CDS - Napoli-Cagliari, Mina non riuscirà a recuperare per la sfida di Coppa Italia - Per la trasferta di Coppa Italia di Napoli, l'allenatore Pisacane del Cagliari non potrà ancora contare su Yerry Mina. Lo riporta napolimagazine.com