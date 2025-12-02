Napoli-Cagliari gli studenti vincitori del Concorso DONNA allo stadio Maradona
Tempo di lettura: 2 minuti In occasione del match degli ottavi di finale di Coppa Italia, Napoli – Cagliari, in programma domani 3 dicembre 2025 allo Stadio Maradona, saranno presenti sugli spalti oltre 200 studentesse e studenti delle scuole secondarie di I grado di Napoli che hanno partecipato alla terza edizione del concorso “D.O.N.N.A. Dietro Ogni Nome Nessun’Altra”, promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Napoli con le Commissioni consiliari Istruzione e Pari Opportunità. All’iniziativa hanno partecipato istituti provenienti da 8 Municipalità e 10 quartieri della città, con fotografie sul tema delle pari opportunità e del ruolo delle donne nella società contemporanea, trattando tematiche come la quotidianità e il lavoro, la parità di genere nello sport, la ricerca e l’innovazione scientifica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
