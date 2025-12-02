Napoli-Cagliari Conte stravolge la formazione | quante sorprese in vista della Coppa Italia

Antonio Conte prepara tanti cambiamenti per l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Cagliari: potrebbero esserci almeno otto novità nell’undici titolare rispetto alla formazione schierata a Roma. Possibili le titolarità di Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino. Napoli, ampio turnover contro il Cagliari: le scelte di Conte. Testa agli ottavi di Coppa Italia. Per il Napoli è già tempo di concentrarsi sul prossimo impegno, in programma domani pomeriggio, alle 18:00, contro il Cagliari. Una gara da non sottovalutare, considerando che nelle ultime quattro stagioni i partenopei sono sempre stati eliminati all’altezza di questo turno eliminatorio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Cagliari, Conte stravolge la formazione: quante sorprese in vista della Coppa Italia

