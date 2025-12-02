Una notte di celebrazione per il calcio italiano, dove grande protagonista è stato il Napoli scudettato di Antonio Conte. La cerimonia del Gran Galà del Calcio AIC 2025, andata in scena ieri negli East End Studios di Milano, ha riunito i protagonisti della stagione 202425 per una serata di riconoscimenti, emozioni e racconti di un’annata che ha segnato il calcio italiano. Un’annata davvero speciale che ha visto trionfare solo all’ultima giornata il Napoli in un campionato avvincente è sempre in dubbio. I premi della serata: spicca quello di miglior giocatore della serie A per McTominay del Napoli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Napoli al Gran Galà del Calcio AIC 2025