Napoli 15enne morto dopo aver mangiato sushi al Vomero | ristoratore condannato
Si è concluso a Napoli, con una condanna e un'assoluzione, il processo sulla morte di Luca Piscopo, il ragazzo di quindici anni deceduto il 2 dicembre 2021 dopo nove giorni di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
News recenti che potrebbero piacerti
“Se vuoi rivedere tuo figlio non chiamare la Polizia” Comincia così la chat tra l'imprenditore, padre del 15enne vittima del sequestro lampo a San Giorgio a Cremano (Napoli), e uno dei rapitori - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, 15enne morto dopo aver mangiato sushi al Vomero: ristoratore condannato - Si è concluso a Napoli, con una condanna e un'assoluzione, il processo sulla morte di Luca Piscopo, il ragazzo di quindici anni deceduto il 2 dicembre 2021 dopo nove giorni ... Da msn.com
Morto dopo aver mangiato sushi, ristoratore condannato - Si è concluso a Napoli, con una condanna e un'assoluzione, il processo sulla morte di Luca Piscopo, il ragazzo di quindici anni deceduto il 2 dicembre 2021 dopo nove giorni d ... Lo riporta gazzettadiparma.it
Morto dopo il sushi al Vomero, si attende la sentenza per Luca - Si svolgerà oggi l'ultima udienza del processo sulla morte di Luca Piscopo. Come scrive msn.com