Nameless ballad horror di Federico Zampaglione | prime immagini e anticipazioni
inizio della produzione del nuovo film di Federico Zampaglione: un horror ambientato nel mondo della musica. Il regista e musicista romano Federico Zampaglione ha inaugurato le riprese del suo nuovo progetto cinematografico, The Nameless Ballad. Il film promette di immergere gli spettatori in un’atmosfera oscura e inquietante, esplorando le sfumature più profonde dell’industria discografica attraverso un racconto che combina elementi di horror e immaginazione. location e ambientazione. Le riprese hanno preso il via in una storica villa di Fara in Sabina, a Rieti, nota come Villa Pacieri. Questa magione secolare offrirà lo sfondo ideale per narrare una storia coinvolgente e sconvolgente, legata in modo indissolubile al mondo della musica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
