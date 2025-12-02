Nadia Battocletti sarà una delle stelle più attese alla BOclassic, la tradizionale corsa di San Silvestro che animerà il centro di Bolzano mercoledì 31 dicembre. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha deciso di chiudere l’anno solare in terra altoatesina, con l’obiettivo di conquistare il terzo successo consecutivo. La fuoriclasse trentina si presenterà all’appuntamento dopo gli Europei di Cross: il 14 dicembre sarà chiamata a difendere il titolo continentale in quel di Lagos (Portogallo). La Campionessa d’Europa di 5000 e 10000 metri sarà la grande favorita sui 5 km, in attesa di conoscere quali saranno le sue rivali lungo il percorso che prevede partenza e arrivo sul lato sud di piazza Walther. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nadia Battocletti correrà a San Silvestro: ultimo dell’anno in gara, Crippa risponde presente