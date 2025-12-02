Nabian bicchiere mezzo pieno | Gioco ok ma quel finale

Contro il Carpi una delle novità – che poi era soltanto un ritorno – proposte da Leonardo Menichini (le cui sorti si conosceranno oggi come scritto nell’articolo in cronaca) nella formazione iniziale, è stata l’utilizzo di Herculano Bucancil Nabian, per tutti semplicemente Nabian (come ha scritto sulla maglia) nel ruolo di punta centrale più avanzata. L’esperimento mancava dalla 6a giornata, quella della trasferta di Terni, e in precedenza era stata fatta alla 1a giornata a Sassari e alla 3a giornata a Pineto. Da lì, le altre tre presenze da titolare collezionate dal calciatore guineense (ma naturalizzato portoghese) lo hanno visto agire invece all’ala sinistra: all’11a giornata sul terreno della Juventus NG, alla 12a in casa col Perugia e alla 13a a Guidonia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nabian, bicchiere mezzo pieno: "Gioco ok, ma quel finale..."

