Mystery Box di Natale | l’iniziativa speciale di un team di commercianti
A Bosisio Parini il Natale si arricchisce di una nuova e originale iniziativa: la Mystery Box di Natale, un progetto nato dalla collaborazione di un gruppo di commercianti locali (Quinto Quarto - Scacco Matto Tattoo - Parrucchiere Tres Jolie - Centro estetico Beauty Center e Palestra E-Sport del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Christmas Mystery Box – Ultimi giorni per prenotare! La sorpresa più creativa del Natale sta arrivando… hai già scelto la tua? 4 versioni disponibili: • €39.90 – Chunky Mood oppure Bag Passion • €59.90 – Classic Charm • €79.90 – Deluxe Elegance Og - facebook.com Vai su Facebook
Bosisio: Mystery Box di Natale per vivere la magia - A Bosisio Parini il Natale si arricchisce di una nuova e originale iniziativa: la Mystery Box, un progetto nato dalla ... Lo riporta casateonline.it
“I Pacchi Perduti di Babbo Natale”, al Villaggio delle Meraviglie arrivano le mystery box - Milano si veste di luci, profumi e allegria con l’arrivo di una novità che promette di stupire grandi e piccoli: “I Pacchi Perduti di Babbo Natale”, il nuovo stand firmato Tombox Mystery, in arrivo al ... Da timemagazine.it