Musmarra analizza le parole di Ausilio | tifosi Inter irritati ma il ds gioca di strategia

Le dichiarazioni di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, hanno generato un'ondata di discussioni tra i tifosi nerazzurri. Il dirigente, intervenuto ieri, ha affermato che non sarà necessario intervenire sul mercato di gennaio, parole che non hanno convinto la piazza, già preoccupata per le difficoltà sulle fasce. A commentare la situazione è stato il giornalista Alfio Musmarra, intervenuto sul canale di QSVS. Il cronista ha invitato l'ambiente nerazzurro a una lettura più lucida delle parole del dirigente, sottolineando come si tratti di una normale dinamica strategica di mercato.

