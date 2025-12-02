Musical Roma | 0-313 – Buon Natale Roma

Romatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al teatro di Documenti via N. Zabaglia, 42 (Testaccio) ci sarà uno spettacolo imperdibile dal titolo “ROMA: 0-313Buon Natale, Roma, il musical, di Anna Ceravolo. Regia di Paolo Orlandelli, Musiche di Alessio Zanovello. Scene e costumi di Carla Ceravolo. Collaborazione tecnica Renato Ferrero. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Musical Roma 0 313