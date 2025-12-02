Museo Ginori scia infinita di veleni | Si convochi subito la Fondazione

Esternazioni pubbliche sul futuro del museo Ginori ma nessuna comunicazione formale ai diretti interessati. In mancanza di un ‘faccia a faccia’ che ancora non c’è stato prosegue la polemica a distanza fra il Comune di Sesto e il presidente della Fondazione Ginori Marco Corsini come è emerso chiaramente, nell’ultimo consiglio comunale, dalle parole dell’assessore alla Cultura Jacopo Madau in risposta a una interrogazione presentata da Fabio Nannini di Avs: "Apprendiamo – ha spiegato l’assessore – che il presidente è venuto a Sesto e ha visitato il cantiere ma non c’è stata alcuna comunicazione in questo senso né c’è stata una convocazione della Fondazione che riteniamo sia il luogo formale per ogni passaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Museo Ginori, scia infinita di veleni: "Si convochi subito la Fondazione"

