Muore un noto ortopedico | Toscana in lutto per la morte del dottor Umberto Ragghianti
Lucca, 2 dicembre 2025 – Profondo il cordoglio a Lucca e in tutta la provincia per la morte del dottor Umberto Ragghianti, 67 anni, ortopedico e padre del calciatore della Lucchese Martino. Ragghianti aveva lavorato per molto tempo all’ospedale Santa Croce di Castelnuovo Garfagnana. Un professionista stimato e conosciuto. Gli ex pazienti e i collegi si stringono, insieme alla società della Lucchese, intorno alla famiglia. Il lutto negli ambienti medici. “Con profonda tristezza – si legge in una nota del Centro Medico Ippocrate di Castelnuovo Garfagnana – apprendiamo della scomparsa del Dott. Umberto Ragghianti, stimato ortopedico che ha lavorato con noi per molti anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
