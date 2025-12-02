Muore a 38 anni dopo un doppio accesso al pronto soccorso lascia il marito e tre figli
Arezzo, 2 dicembre 2025 – Doppio accesso al Pronto soccorso di Arezzo, poi muore. La prima volta era stata visitata e dimessa poche ore dopo; tre giorni più tardi è tornata in ospedale e nella notte è deceduta. Sconcerto e dolore in Valdichiana per la morte di una giovane madre di 38 anni, tre figli, molto conosciuta e stimata in paese, dove la notizia si è diffusa rapidamente lasciando incredulità e sgomento. Secondo quanto comunicato dall’Azienda Usl Toscana Sud Est, la donna si era presentata una prima volta al pronto soccorso il 22 novembre, al mattino, ed era stata dimessa nel pomeriggio. Il secondo accesso risale al 25 novembre, sempre nelle ore della mattina, e la paziente è deceduta nel corso della notte successiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
