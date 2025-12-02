Multa a Manetti Giani in Aula | Non guida da due mesi e ha pagato la sanzione Basta polemiche strumentali

Giani: "Il dato di fondo è che è stata pagata la multa, sono stati sanzionati 10 punti dalla patente, e per due mesi la dottoressa Manetti non userà la macchina - ha spiegato Giani- Cosa c'è altro da dire, sinceramente, non so, se non una considerazione per la quale io vedo molta strumentalizzazione politica su una semplice infrazione stradale" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Multa a Manetti, Giani in Aula: “Non guida da due mesi e ha pagato la sanzione. Basta polemiche strumentali”

