Mugello | morta Caterina Coralli Fdi scoprì lo scandalo del Forteto Il cordoglio del Consiglio regionale

E' morta oggi, 2 dicembre 2025, dopo una lunga malattia, Caterina Coralli, a lungo consigliera comunale a Vicchio (Firenze), già vicepresidente della commissione toscana per le pari opportunità, esponente di Fdi in Mugello. Cordoglio è stato espresso da Fdi, con l'onorevole Giovanni Donzelli che ricorda come Coralli da consigliere comunale di Vicchio "ha avuto il coraggio di scoperchiare lo scandalo del Forteto quando tutti stavano in silenzio" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Mugello: morta Caterina Coralli (Fdi), scoprì lo scandalo del Forteto. Il cordoglio del Consiglio regionale

