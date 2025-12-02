Mps non si arrestano vendite in Borsa -3,7% venerdì il Cda
Milano, 2 dic. (askanews) – Sono proseguite anche oggi le vendite in Borsa su Mps, sotto pressione da giovedì con la notizia dell’inchiesta della Procura di Milano sulla scalata a Mediobanca che vede indagati l’AD Luigi Lovaglio, Francesco Gaetano Caltagirone e Francesco Milleri con le ipotesi di reato di aggiotaggio e di ostacolo alle Autorità di vigilanza. Le azioni del Monte hanno perso un altro 3,7%, maglia nera tra le blue chip di Piazza Affari, scendendo a 7,626 euro, sui minimi da circa un mese. Dalla chiusura del 26 novembre, il titolo ha perso oltre il 12%. Per venerdì 5 dicembre è stato convocato il cda dell’istituto senese, il primo dopo la notizia dell’indagine. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
