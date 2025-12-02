Mps-Mediobanca | ombre sul governo nella lotta per Generali

La procura di Milano prosegue l’inchiesta sulla scalata lanciata da Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) sui titoli di Mediobanca che si è conclusa lo scorso settembre con un’adesione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Mps-Mediobanca: ombre sul governo nella lotta per Generali

Scopri altri approfondimenti

L'ombra della manina del ministero del Tesoro su Mps L'inchiesta sulla scalata di Mps a Mediobanca: la procura di Milano indaga su una possibile operazione pilotata, anche dal Ministero dell'Economia, che replica: "Abbiamo agito sempre nel rispetto delle re - facebook.com Vai su Facebook

Scalata Mps-Mediobanca: l’ombra del Tesoro negli atti dell’inchiesta. Fonti del Mef: "Da Giorgetti nessuna ingerenza o interferenza" Vai su X

Mps-Mediobanca, dall’sms di Giorgetti all’intervento di Bagnai: tutte le ombre sul Tesoro - Dalle carte della Procura di Milano emergono due versioni differenti sulle dichiarazioni alla Consob fra i soci scalatori e il dg del Mef, Francesco Soro ... Come scrive repubblica.it

Mps-Mediobanca, le opposizioni alzano il tiro sul governo: “Stop alle norme sui patti occulti” - Il Pd chiede di ritirare la disposizione che “allenta le regole sul concerto tra azionisti”. Scrive repubblica.it

Mps–Mediobanca, l’inchiesta milanese approda in Parlamento. Turco (M5S) incalza il Mef: chiarisca la posizione del governo - L’interrogazione di Mario Turco porta in Parlamento il caso sulla privatizzazione Mps e sulla scalata a Mediobanca. Scrive milanofinanza.it

Mps-Mediobanca, pm: “nessun indagine sul Ministero dell’Economia”/ “Governo non era interessato alla scalata” - Mediobanca: “nessun indagine sul Mef, non fa nessuna scalata”. Si legge su ilsussidiario.net

Scalata Mps a Mediobanca, polemiche per il ruolo del governo e richiesta a Giorgetti di riferire in Parlamento - Nelle carte della Procura di Milano, sulla scalata di Mps a Mediobanca, ci sarebbero alcune dichiarazioni inveritiere del ministero del Tesoro ... Come scrive virgilio.it

Cos’è successo nel caso Mps-Mediobanca e che ruolo ha avuto il governo Meloni: le carte dell’inchiesta - La procura di Milano, che indaga su Francesco Gaetano Caltagirone, Luigi Lovaglio e Francesco Milleri, ha ricostruito le tappe della scalata che ha coinvolto ... Si legge su fanpage.it