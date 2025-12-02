Mps il Cda pronto a esaminare le carte; in gioco riconferma di Lovaglio cresce il timore di rallentamenti sul piano industriale
Il consiglio di amministrazione di Mps potrebbe riunirsi giovedì per esaminare la documentazione relativa all’inchiesta milanese, il Ceo presenterà una relazione dedicata, mentre cresce il timore che l’indagine possa rallentare sia il processo di integrazione con Mediobanca, sia la definizione del n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Assistente infermiere e Ddl Guidolin: responsabilità penale per lesioni o morti colpose: OSSnews24 - La Commissione Affari sociali del Senato si prepara a esaminare in sede redigente il disegno di legge presentato dalla senatrice Barbara Guidolin (Movimen - facebook.com Vai su Facebook
Mps, l’indagine della Procura arriva in consiglio. Il board pronto a riunirsi in settimana - Il board di Mps potrebbe riunirsi giovedì per esaminare le carte dell’inchiesta. Si legge su milanofinanza.it
Mps-Mediobanca, il cda valuta il rilancio - Milano – È attesa per oggi la riunione del consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena che dovrà decidere se effettuare un rilancio del prezzo dell’Ops lanciata su Mediobanca il 24 ... repubblica.it scrive
Ops Mps-Mediobanca, Caltagirone pronto a muovere le sue controllate. C'è già l'ok del Cda - ll Cda di Caltagirone, presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, "ha esaminato preventivamente, in via volontaria e prudenziale, l’eventuale adesione da parte di alcune società controllate ... Secondo affaritaliani.it
Mps conquista oltre il 62% di Mediobanca. Il ceo Nagel pronto a lasciare - Mentre l’offerta del Montepaschi ha raggiunto quasi il 63% delle adesioni nell’ultimo giorno dell’offerta garantendo il controllo alla banca senese, il ceo di Piazzetta Cuccia si prepara all’uscita ... Riporta milanofinanza.it
Mps-Mediobanca, cda di Piazzetta Cuccia boccia offerta: "Fortemente distruttiva di valore" - È terminato dopo circa tre ore il cda di Mediobanca, presieduto da Renato Pagliaro, convocato per una prima valutazione sull'ops lanciata da Mps. Si legge su tg24.sky.it