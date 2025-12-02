Mozart Vivaldi e Handel omaggiati a San Mercuriale per il concerto dei Solisti Veneti

Mercoledì 10 dicembre, alle ore 21, nell’Abbazia di San Mercuriale a Forlì, arriva il primo degli appuntamenti natalizi di Emilia Romagna Festival - ERF all’insegna della grande musica. Sul palco “I Solisti Veneti” diretti da Giuliano Carella e con Massimo Mercelli al flauto solista, che si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Mercoledì 19 novembre, presso l’Auditorio di Portorose "Da Tartini a Mozart, evento educativo per ragazzi da 8 a 14 anni. Concerto dell'ensamble musicale "Il terzo suono" con spiegazioni per presentare la musica del tardo Barocco veneziano di Vivaldi e Tarti - facebook.com Vai su Facebook

Mozart, Vivaldi e Handel con i Solisti di Castè, nel ricordo di Roberto Melini - Dopo il successo della serata inaugurale, CastèLive 2023 prosegue martedì 1° agosto alle 21 con il concerto di musica classica dei Solisti di Castè. Scrive cittadellaspezia.com

Teatro alla Scala: Mozart e Vivaldi per Natale - IL Concerto di Natale del Teatro alla Scala, che si terrà Il 22 e 23 dicembre, sarà diretto da Diego Fasolis, in programma pagine sacre di Vivaldi e Mozart con le voci di Rosa Feola, Elisabeth Kuhlman ... Riporta affaritaliani.it

I “Dixit Dominus” di Händel, Mozart e Vivaldi - È sempre da seguire con la massima attenzione l'attività discografica di Jordi Savall, perché rappresenta il momento di sintesi privilegiato del cammino di studio e di ricerca, pratica ed esecuzione ... Si legge su avvenire.it

Vivaldi, Mozart e Haydn Ritorna «Milano Classica» - E, come da tradizione, si riattiva, fra gennaio e giugno, con i due appuntamenti settimanali alla ... ilgiornale.it scrive

Mozart, Vivaldi, Salieri e la Bottini. Bella Musica in Sant'Antonio Abate - Domani, mercoledì 3 settembre, ritorna alla Società del Quartetto l'ensemble Bella Musica Mozarteum diretto da Stefan David Hummel, per un concerto nella chiesa di Sant'Antonio Abate (ore 20), celebre ... Come scrive ilgiornale.it