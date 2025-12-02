Mozart Vivaldi e Handel omaggiati a San Mercuriale per il concerto dei Solisti Veneti

Forlitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 10 dicembre, alle ore 21, nell’Abbazia di San Mercuriale a Forlì, arriva il primo degli appuntamenti natalizi di Emilia Romagna Festival - ERF all’insegna della grande musica. Sul palco “I Solisti Veneti” diretti da Giuliano Carella e con Massimo Mercelli al flauto solista, che si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Mozart, Vivaldi e Handel con i Solisti di Castè, nel ricordo di Roberto Melini - Dopo il successo della serata inaugurale, CastèLive 2023 prosegue martedì 1° agosto alle 21 con il concerto di musica classica dei Solisti di Castè. Scrive cittadellaspezia.com

Teatro alla Scala: Mozart e Vivaldi per Natale - IL Concerto di Natale del Teatro alla Scala, che si terrà Il 22 e 23 dicembre, sarà diretto da Diego Fasolis, in programma pagine sacre di Vivaldi e Mozart con le voci di Rosa Feola, Elisabeth Kuhlman ... Riporta affaritaliani.it

I “Dixit Dominus” di Händel, Mozart e Vivaldi - È sempre da seguire con la massima attenzione l'attività discografica di Jordi Savall, perché rappresenta il momento di sintesi privilegiato del cammino di studio e di ricerca, pratica ed esecuzione ... Si legge su avvenire.it

Vivaldi, Mozart e Haydn Ritorna «Milano Classica» - E, come da tradizione, si riattiva, fra gennaio e giugno, con i due appuntamenti settimanali alla ... ilgiornale.it scrive

Mozart, Vivaldi, Salieri e la Bottini. Bella Musica in Sant'Antonio Abate - Domani, mercoledì 3 settembre, ritorna alla Società del Quartetto l'ensemble Bella Musica Mozarteum diretto da Stefan David Hummel, per un concerto nella chiesa di Sant'Antonio Abate (ore 20), celebre ... Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Mozart Vivaldi Handel Omaggiati