Movida in Fiera | la soddisfazione di Appe per le scelte fatte

Padovaoggi.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appe (Associazione provinciale pubblici esercizi) prende atto con soddisfazione della pubblicazione, sul sito di Padova Hall, del bando pubblico per la gestione della movida in Fiera a Padova, un passaggio che conferma l’accoglimento delle tre richieste avanzate dall’associazione al sindaco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

movida fiera soddisfazione appeMovida in Fiera: la soddisfazione di Appe per le scelte fatte - per il confronto costruttivo e confermiamo la massima disponibilità a proseguire il dialogo, ... Da padovaoggi.it

"Movida" in Fiera, Appe incontra il sindaco Giordani in Comune: «Ecco le nostre richieste» - Afferma Federica Luni, presidente di Appe Padova: «La movida non si governa con soluzioni improvvisate: servono equilibrio, responsabilità e un coinvolgimento costante delle categorie» ... Scrive padovaoggi.it

movida fiera soddisfazione appeMovida in Fiera, dietrofront a metà: «Un bando trasparente per gestirla» - L'amministrazione ha messo tutto in stand by dopo un confronto con l'Appe, l'associazione che difende ... Scrive ilgazzettino.it

Movida in Fiera, dietrofront a metà: «Un bando trasparente per gestirla» - Oggi, infatti, soprattutto nel weekend e il mercoledì, gli abitanti del Portello fanno fatica a riposare per il rumore causato fino a tarda notte dai giovani frequentatori. Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Movida Fiera Soddisfazione Appe