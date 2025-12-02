Mother Mary | il primo trailer ufficiale del film con Anne Hathaway
Debutta prossimamente al cinema con I Wonder Picture il "melodramma epico" scritto e diretto dal David Lowery di A Ghost Story e Sir Gawain e il Cavaliere Verde. Ecco trailer e trama di Mother Mary. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
I poster di Mother Mary - facebook.com Vai su Facebook
Charli xcx ha scritto e prodotto alcuni dei brani presenti in Mother Mary, il nuovo film di David Lowery. Vai su X
Project Hail Mary: ecco quando arriverà il primo trailer del film con Ryan Gosling - Bisognerà attendere marzo prima di vedere nei cinema il film tratto dal romanzo di Andy Weir, ma le prime immagini verranno svelate lunedì. Si legge su movieplayer.it
L'Ultima Missione - Project Hail Mary, il primo trailer del film [HD] - Un film con Ryan Gosling, Lionel Boyce, Milana Vayntrub, Sandra Hüller, Ken Leung. Secondo mymovies.it