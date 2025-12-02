Debutta prossimamente al cinema con I Wonder Picture il "melodramma epico" scritto e diretto dal David Lowery di A Ghost Story e Sir Gawain e il Cavaliere Verde. Ecco trailer e trama di Mother Mary. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Mother Mary: il primo trailer ufficiale del film con Anne Hathaway