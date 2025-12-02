Mother Mary Anne Hathaway nei panni di una diva pop nel trailer del film
A24 ha pubblicato il trailer ufficiale di “Mother Mary”, il dramma musicale con Anne Hathaway e Michaela Coel. Diretto e scritto da David Lowery, già regista di “The Green Knight” e “A Ghost Story”, “Mother Mary” segue la Hathaway nei panni di una pop star che, dopo aver abbandonato il suo tour a causa di una crisi esistenziale, cerca una vecchia amica e stilista, Sam (Coel), che l’ha aiutata a creare il suo personaggio pubblico. Hathaway, parlando con Vogue, ha detto a proposito del film: “ Ciò che mi ha colpito subito, leggendo la sceneggiatura, è che non si può ‘interpretare’ Mother Mary. Se avessi ottenuto la parte, avrei dovuto diventare materiale con cui David avrebbe potuto creare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
