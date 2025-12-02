Mother Mary | Anne Hathaway è una Pop Star in crisi nel trailer del film A24 di David Lowery
A24 ha svelato il trailer ufficiale di “Mother Mary”, il tanto atteso dramma musicale con protagoniste le star Anne Hathaway e Michaela Coel. Il film, scritto e diretto da David Lowery (noto per “Sir Gawain e il Cavaliere Verde” e “Storia di un Fantasma”), si preannuncia come un’esplorazione intensa della fama, dell’identità e della crisi personale. La trama: Una pop diva in fuga. Anne Hathaway veste i panni di Mother Mary, una pop star di fama mondiale che, travolta da una profonda crisi esistenziale, decide di abbandonare il suo tour. In cerca di risposte e supporto, si rivolge a Sam ( Michaela Coel ), un’amica di vecchia data e talentuosa stilista di moda che ha giocato un ruolo cruciale nella costruzione della sua immagine pubblica. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
I poster di Mother Mary - facebook.com Vai su Facebook
Charli xcx ha scritto e prodotto alcuni dei brani presenti in Mother Mary, il nuovo film di David Lowery. Vai su X
Mother Mary: il primo trailer ufficiale del film con Anne Hathaway - Debutta prossimamente al cinema con I Wonder Picture il "melodramma epico" scritto e diretto dal David Lowery di A Ghost Story e Sir Gawain e il Cavaliere Verde. Da comingsoon.it
Trailer per Mother Mary: Anne Hathaway avvolta dal lato oscuro del pop - Il trailer del film ci trascina in un’atmosfera da Black Swan, ma ambientata nel mondo spietato del pop. Si legge su msn.com
Anne Hathaway Channels Her Inner Pop Star in Mother Mary Trailer - Anne Hathaway stars as a pop singer in an emotional crisis in the first trailer for A24's 'Mother Mary. Come scrive people.com
Anne Hathaway Stuns as a Pop Star in New 'Mother Mary' Trailer - Anne Hathaway will play a pop star in the upcoming A24 music drama 'Mother Mary. yahoo.com scrive
‘Mother Mary’ Trailer: Anne Hathaway Leads David Lowery’s A24 Pop Music Feature - Anne Hathaway leads the feature, with Michaela Coel, Hunter Schafer, Atheena Frizzell, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, ... ca.news.yahoo.com scrive
Anne Hathaway Is a Pop Star Reborn in Trailer for Mother Mary: Watch - The trailer for the new A24 film Mother Mary, starring Anne Hathaway and featuring original music from Charli XCX, Jack Antonoff, and FKA twigs, is out now. Riporta consequence.net