A24 ha svelato il trailer ufficiale di “Mother Mary”, il tanto atteso dramma musicale con protagoniste le star Anne Hathaway e Michaela Coel. Il film, scritto e diretto da David Lowery (noto per “Sir Gawain e il Cavaliere Verde” e “Storia di un Fantasma”), si preannuncia come un’esplorazione intensa della fama, dell’identità e della crisi personale. La trama: Una pop diva in fuga. Anne Hathaway veste i panni di Mother Mary, una pop star di fama mondiale che, travolta da una profonda crisi esistenziale, decide di abbandonare il suo tour. In cerca di risposte e supporto, si rivolge a Sam ( Michaela Coel ), un’amica di vecchia data e talentuosa stilista di moda che ha giocato un ruolo cruciale nella costruzione della sua immagine pubblica. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Mother Mary: Anne Hathaway è una Pop Star in crisi nel trailer del film A24 di David Lowery