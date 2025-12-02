Mostra di Natale a Milano | arriva il Polittico di Monte San Martino Un evento più unico che raro

Milano –  Un evento più unico che raro, per gli amanti dell’arte rinascimentale. Per il periodo natalizio a Milano si potrà ammirare un capolavoro ancora troppo poco conosciuto. Dal 3 dicembre e fino all'11 gennaio la Sala Alessi di Palazzo Marino, sede del Comune, ospita nell'ambito della tradizionale mostra di Natale, il Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli, opera del Quattrocento che raramente ha lasciato la sua sede originaria nella chiesa di San Martino Vescovo a Monte San Martino (Macerata). Questa mostra è un esempio di "federalismo culturale tra città e territori che sono custodi di un patrimonio straordinario e magari poco noto - ha osservato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi - e che così può essere conosciuto da un pubblico più vasto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

