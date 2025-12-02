Mosca | 8000 ucraini uccisi a Vovchansk

1.10 Le forze russe hanno annunciato la conquista della città di Vovchansk, nella regione di Kharkiv,con 8000 soldati ucraini caduti in battaglia. In 18 mesi di combattimenti le Forze Armate dell'Ucraina hanno perso il 46% del personale, hanno assicurato le fonti russe, 23mila uomini in tutto di cui 15mila feriti. Le perdite quotidiane sono state in media oltre 40 tra caduti e feriti.Tuttavia tali cifre non trovano riscontri nelle fonti indipendenti o ucraine ufficiali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

