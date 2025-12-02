Mosca risponde a Cavo Dragone | Da Nato passo irresponsabile che mina sforzi di pace

Sotto la sollecitazione dei diplomatici dei Paesi dell'Est Europa, la Nato starebbe valutando la possibilità di adottare una posizione più proattiva e non solo difensiva nei confronti degli attacchi ibridi. “Forse dovremmo essere più aggressivi del nostro avversario“, ha infatti spiegato Cavo Dragone al Financial Times. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mosca risponde a Cavo Dragone: “Da Nato passo irresponsabile che mina sforzi di pace”

