Morto dopo il pranzo di sushi all you can eat | Luca Piscopo aveva 15 anni la miocardite collegata alla salmonellosi
Si svolgerà oggi l'ultima udienza del processo sulla morte di Luca Piscopo, il ragazzo di quindici anni deceduto il 2 dicembre 2021 dopo nove giorni di sofferenze in seguito a una. 🔗 Leggi su Leggo.it
